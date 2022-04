Asse Juventus-Atletico: il big torna e va in prestito

La Juventus bussa alla porta dell’Atletico Madrid per il big del centrocampo

Il mercato della Juventus ruota molto attorno a quello dell’Atletico Madrid e in estate diversi giocatori potrebbero essere tirati in ballo.

Non solo Alvaro Morata che a gennaio ha vissuto quasi una mini telenovela. Lo spagnolo è ancora di proprietà dell’Atletico ma la Juventus vorrebbe trattenerlo. Nelle ultime ore è calda anche la situazione che riguarda il centrocampista spagnolo Saul Niguez. Il Chelsea lo ha prelevato in prestito dai colchoneros, sperando di aumentare la qualità del centrocampo. Il suo rendimento, però, non è stato all’altezza e a fine stagione il club londinese non lo riscatterà, anche perché dovrebbe sborsare circa 35 milioni di euro, come sottolineato da ‘OKDIARIO.com’.

La Juventus pensa a Saul Niguez

La situazione di Morata rimane in bilico ma intanto la Juventus potrebbe sfruttare il ritorno di Saul Niguez all’Atletico Madrid per tentare di prelevarlo in prestito. Il classe ’94 negli anni a Madrid ha dimostrato di avere qualità e numeri molto importanti. Inoltre ha un’esperienza internazionale che farebbe molto comodo ai bianconeri, in vista di una sessione di mercato che vedrà una mini-rivoluzione a centrocampo.

Saul è legato all’Atletico fino al 2026 e un ulteriore prestito consentirebbe al club spagnolo di risparmiare circa 7 milioni di euro di ingaggio. Una pista calda e percorribile per la Juventus nelle prossime settimane/mesi. Il 30 maggio è il termine ultimo che ha il Chelsea per confermare o meno Saul e da questo dipenderà anche la mossa della ‘Vecchia Signora’.