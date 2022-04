La Juventus supera l’Inter: scambio tra difensori in Serie A

La Juventus potrebbe mettere in piedi uno scambio tra difensori con una squadra di Serie A: Inter bruciata sul tempo

Il prossimo mercato estivo potrebbe portare a diversi cambiamenti in difesa, soprattutto per Juventus, Inter e Milan. Tutte e tre hanno bisogno di colmare alcuni vuoti che potrebbero presentarsi in quel reparto.

Il Milan potrebbe perdere Romagnoli a parametro zero, l’Inter deve ancora risolvere la situazione di De Vrij e la Juventus potrebbe cedere agli assalti per De Ligt. Sono tanti i difensori in ballo, accostati a queste squadre. Ad esempio, l’Inter sta sondando il terreno ormai da tempo per Gleison Bremer ma anche per Francesco Acerbi. Simone Inzaghi lo ha già allenato alla Lazio e lo riaccoglierebbe volentieri, ma nelle ultime ore si è inserita anche la Juventus.

La Juve su Acerbi: scambio di difensori con la Lazio

Oltre all’interesse dell’Inter per Acerbi, nelle ultime ore è emersa anche la possibilità di uno scambio Acerbi-Rugani tra Lazio e Juventus, come riportato da ‘Il Messaggero’. Massimiliano Allegri apprezza il difensore della nazionale, così come Sarri, dopo averlo lanciato ad Empoli, tornerebbe volentieri a lavorare con Rugani.

Quest’ultimo ha un contratto con i bianconeri fino al 2024 ma fin ora ha sempre trovato poco spazio e alla Lazio potrebbe trovare la continuità che per anni ha cercato. Nelle prossime settimane l’idea di scambio potrebbe prendere forma.