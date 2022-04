La Juve stecca contro il Bologna: polemiche per un mancato rigore. ‘Gode’ la Roma

Deludente pareggio per la Juventus: col Bologna l’undici di Allegri non va oltre il pari nonostante la doppia inferiorità numerica ospite

La Juve non va oltre il pari allo ‘Stadium’ contro il Bologna. Brutta prestazione degli uomini di Allegri, puniti a inizio ripresa da Arnautovic. Nel finale, in pieno assedio bianconero, la gara diventa rovente con il contatto Soumaoro-Morata che Sacchi, chiamato al Var, giudica fuori area. A quel punto si accendono le proteste juventine e quelle degli ospiti che perdono per espulsione prima lo stesso Soumaoro e poi Medel per plateali proteste.

Alla metà degli otto minuti di recupero Vlahovic trova di testa la rete del pari che alla Juve serve poco. E ora la Roma di Mourinho, impegnata a Pasquetta in casa del Napoli, può far scattare l’allarme in casa bianconera riaprendo il discorso Champions.

Juventus-Bologna 1-1: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (86′ Kean), De Ligt (59′ Bonucci), Chiellini (74′ Alex Sandro), Pellegrini (59′ Zakaria); Cuadrado, Danilo, Rabiot; Dybala (59′ Bernardeschi), Vlahovic, Morata

A disposizione.:Pinsoglio, Perin, Rugani, Miretti.

Allenatore: Allegri

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Dijks, Svanberg (73′ Aebischer), Schouten, Soriano (73′ Kasius) (87′ Dominguez), Hickey; Orsolini (87′ Bonifazi), Arnautovic (65′ Barrow).

A disposizone: Molla, Bardi, Binks, Viola, Mbaye, De Silvestri, Vignato.

Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga)

Arbitro: Sacchi di Macerata

RETI: 52′ Arnautovic, 95′ Vlahovic

AMMONITI: 13′ Theate, 18′ Svanberg, 31′ Cuadrado, 41′ Arnautovic

ESPULSI: 84′ Soumaoro, 84′ Medel

La Classifica della Serie A

Milan 71 punti, Inter* 69 punti; e Napoli* 66; Juventus 63; Roma* 57; Fiorentina* 56; Lazio* 55; Atalanta** 51; Sassuolo 46; Verona* 45; Udinese** 39; Torino** 39; Bologna* 38; Empoli 34; Spezia; 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 19.

*una partita in meno

**due partite in meno