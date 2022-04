Nuovo affare Inter-Psg: 90 milioni di euro

Possibile maxi-scambio tra Inter e Psg: due big in ballo in vista del prossimo mercato estivo

L’Inter è tornata in piena corsa per lo scudetto e ha dato segnali positivi che lasciano intravedere una ripresa concreta, viste le due vittorie contro Juventus ed Hellas Verona.

Intanto, però, la società sta già pensando al futuro e al prossimo calciomercato estivo. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno monitorando diversi obiettivi, soprattutto a centrocampo dove molti giocatori a fine stagione saranno in uscita. Uno dei nomi più caldi del momento per l’Inter è Leandro Paredes che da anni ormai si è imposto con personalità nel Paris Saint-Germain è ha raggiunto uno status internazionale piuttosto importante. L’argentino classe ’94 ha ancora un anno di contratto con i parigini che, però, potrebbero aprire alla sua cessione e avrebbero un piano in mente per stanare l’Inter.

Il Psg punta Barella e offre cash più Paredes

Uno dei desideri del PSG è Nicolò Barella che ormai da diversi anni è uno dei centrocampisti più ambiti in Europa. Quest’anno ha messo a referto 3 gol e 9 assist e nonostante un periodo di calo, arriva da un anno in cui ha conquistato scudetto con l’Inter e campionato d’Europa con la nazionale.

Barella resta nei radar del Psg. Se Leonardo resterà nella società, è probabile che tenti l’assalto al centrocampista sardo, mettendo sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino di Paredes. I parigini lo valutano 15-18 milioni che ammortizzerebbero il costo di Barella, al quale potrebbe venir offerto un contratto da 8 milioni per 5 anni. Si prospetta un altra intensa estate tra Inter e Psg dopo il recente affare Hakimi della scorsa sessione estiva.