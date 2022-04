Terremoto Juve, Ronaldo si prende de Ligt: doppio scambio epico

Il futuro di de Ligt potrebbe essere molto lontano dalla Torino bianconera: lo scambio all’orizzonte è clamoroso

La Juventus è reduce dal mezzo clamoroso passo falso contro il Bologna. Il pari in extremis firmato Dusan Vlahovic ha messo una pezza sulla prestazione poco brillante della squadra di Massimiliano Allegri. Ecco quindi che, il prossimo calciomercato estivo, vedrà non pochi cambiamenti alla rosa bianconera. Il tecnico livornese attende rinforzi ma anche le cessioni potrebbero sconvolgere gli equilibri in casa Juventus. Uno dei nomi che possono partire l’anno prossimo è quello di Matthijs de Ligt, per il quale il Manchester United è pronto ad una ricchissima offerta.

Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat‘, il Manchester United avrebbe deciso di lasciar partire uno dei suoi esuberi di lusso in vista del prossimo mercato estivo. Si tratta di Marcus Rashford, classe 1997 ed in scadenza l’anno prossimo con i ‘Red Devils’. La società inglese ha quindi tutta l’intenzione di fare cassa con la cessione della punta inglese che viene valutata non meno di 55 milioni di euro. C’è il Barcellona alla finestra, ma non convince Xavi che vuole puntare forte su Ferran Torres. Attenzione anche a Tottenham, Arsenal e Bayern Monaco.

Due per uno: non solo Rashford per de Ligt

Anche se ad approfittarne potrebbe essere la Juventus che, a Rashford, ha pensato in più di un’occasione. Il Manchester United, d’altro canto, non perde di vista Matthijs de Ligt, da mesi tra i possibili partenti dalla Torino bianconera. L’ex capitano dell’ex Ajax è valutato non meno di 80 milioni e per accontentare le richieste della ‘Vecchia Signora’, gli inglesi metterebbero come parziale contropartita proprio il cartellino di Rashford. Lo scambio si tramuterebbe in maxi, però, visto che da Manchester un’altra pedina potrebbe salutare Cristiano Ronaldo per trasferirsi in Serie A alla corte di Massimiliano Allegri.

Si tratta dello svedese Victor Lindelof, protagonista di 29 apparizioni stagionali con 2 assist vincenti e sotto contratto fino al 2024 con il Manchester United. Il centrale rimpiazzerebbe de Ligt: la sua valutazione sfiora i 25 milioni di euro. Un due per uno che può accontentare tutte le parti in causa, con Raiola pronto a spostare de Ligt in estate e la Juventus pronta ad approfittarne con due pedine di valore da consegnare al tecnico livornese.

Situazione dunque in divenire: Da Rashford a Lindelof: la doppia arma per portare all’Old Trafford Matthijs de Ligt.