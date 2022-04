La Juventus non molla il centrale: Demiral diventa fondamentale

La Juventus continua a pianificare il calciomercato per la prossima stagione e ha sempre nel mirino un centrale: Demiral fondamentale

Il calciomercato estivo si avvicina e la Juventus inizia a cercare rinforzi per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri tra i vari reparti da rinforzare dovranno sicuramente cercare nuovi innesti per la retroguardia.

Con il futuro di Giorgio Chiellini in dubbio e Matthijs de Ligt che continua a essere oggetto del desiderio di diversi top club, la società juventina dovrà sicuramente cercare di trovare nuovi innesti per la difesa. Così il mirino della Juventus continua a essere puntato su un centrale difensivo in Serie A. Fondamentale per il suo acquisto però potrebbe essere ancora Merih Demiral.

La Juventus non dimentica de Vrij: riscatto di Demiral fondamentale

La Juventus vorrebbe rendere più solida la propria difesa, e per farlo sembrerebbe puntare il mirino nell’Inter. L’obiettivo sembrerebbe essere Stefan de Vrij, centrale olandese osservato da diverso tempo dai bianconeri. Oltretutto nel 2023 il contratto del difensore con i nerazzurri scadrà, così la Juventus potrebbe provare ad ottenere il centrale a prezzo di saldo.

Per riuscire ad arrivare a de Vrij però potrebbe essere determinante l’addio a titolo definitivo di Merih Demiral. Il centrale difensivo al momento è in prestito all’Atalanta e il suo riscatto potrebbe finanziare il colpo in difesa della Juventus. Circa 28 milioni potrebbero entrare nelle tasche bianconere per il riscatto del turco da parte della ‘Dea’, mentre 25 milioni potrebbe essere il valore di de Vrij. Dunque un colpo importante in difesa che potrà arrivare solo grazie a un addio.