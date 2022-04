Colpo di scena Juventus: richiesta folle per Zaniolo

Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma di Josè Mourinho, è un obiettivo di calciomercato della Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie sui bianconeri

La Roma di Josè Mourinho sta vivendo un finale di stagione in crescendo dopo qualche difficoltà. I giallorossi infatti, che erano partiti benissimo in Serie A, hanno vissuto una fase centrale dell’anno non troppo esaltante, ma ora lo Special One sembra aver trovato la quadra all’interno della rosa e la Conference League è un obiettivo reale dopo aver raggiunto la semifinale che sarà contro il Leicester City.

Il protagonista della rimonta nei quarti di finale contro il Bodo/Glimt, bestia nera del club capitolino dei gironi, è stato senza dubbio Nicolò Zaniolo, autore di una stupenda tripletta all’Olimpico, tre gol da qualificazione e da rilancio anche in vista del futuro e della prossima sessione estiva di calciomercato. Sulle tracce del numero 22 della Roma spicca sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, che hanno deciso di lasciar andare Paulo Dybala a parametro zero alla scadenza del contratto, sono quindi a caccia di un nuovo fantasista che possa però rispecchiare le idee di calcio del tecnico livornese, più avvezzo ad apprezzare giocatori con una spiccata fisicità come Zaniolo, apparso in crescita in questa stagione dopo un lungo calvario di infortuni al ginocchio.

Calciomercato, la Juventus resta su Zaniolo

Nicolò Zaniolo, dopo qualche panchina che si potrebbe definire formativa a livello tecnico e comportamentale, è tornato come assoluto protagonista all’interno dello scacchiere di Josè Mourinho. Nelle ultime settimane si è parlato molto della possibile valutazione del giocatore giallorosso che, se il rendimento dovesse continuare su questo spartito, potrebbe schizzare davvero in alto. La Roma infatti potrebbe arrivare a chiedere addirittura 80 milioni di euro per Nicolò Zaniolo, una richiesta folle per la Juventus che ha già investito 70 milioni di euro per Vlahovic.