Milan e Inter alla ricerca del bomber: la spunta Maldini per 25 milioni

Sia il Milan che l’Inter per la prossima stagione avranno bisogno di rinforzi in attacco: per il bomber la spunta Maldini con poco più di 25 milioni

Inter e Milan sono tornate a contendersi lo scudetto e lotteranno fino al termine della stagione per riuscire a conquistare la vetta nel campionato italiano. Anche la sessione estiva di calciomercato sarà un terreno su cui i due club milanesi si sfideranno nuovamente. Entrambe le rose avranno bisogno di rinforzi e alcuni obiettivi sembrerebbe essere in comune.

In particolare in attacco sia Inzaghi che Pioli avrebbero bisogno di nuovi innesti. Così il mirino delle due squadre potrebbe essere puntato proprio in Serie A, con un intreccio che potrebbe far contente entrambe le parti.

Milan e Inter vogliono un bomber: i rossoneri la spuntano per Zapata

Il calciomercato estivo vedrà sia l’Inter che il Milan cercare rinforzi in attacco. Le due pretendenti allo scudetto infatti avranno bisogno di nuovi innesti nel reparto offensivo, con obiettivi in comune. Infatti sia i rossoneri che i nerazzurri da tempo sembrerebbero aver messo il mirino su Duvan Zapata.

Il bomber dell’Atalanta dopo un periodo lontano dal campo per infortunio, è tornato titolare nella squadra di Gasperini. Il suo contratto con la ‘Dea’ però scadrà nel 2023, così il Milan potrebbe tentare l’affondo mettendo sul piatto 25-27 milioni di euro, offerta che potrebbe risultare congrua per il bomber. A sua volta l’Inter potrebbe rinforzarsi strappando Gianluca Scamacca al Sassuolo, altro attaccante accostato anche al Milan, che però potrebbe approdare in nerazzurro. Dunque un intreccio che però potrebbe soddisfare le due parti.