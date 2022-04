Donnarumma lo ha fatto ancora: “Scelta insensata”

Gianluigi Donnarumma è volato al Paris Saint-Germain in estate dopo la crescita esponenziale al Milan: ancora una prova deludente per lui

Non finiscono i problemi per il portiere italiano al PSG: ancora un errore in uscita nella sfida contro il Marsiglia e così sono arrivate tante critiche sui social.

Ancora problemi per il portiere del PSG, Gianluigi Donnarumma, che ha deciso di volare a zero in Francia dopo la sua avventura al Milan a partire dal settore giovanile rossonero. In questi mesi, però, il classe 1999 non si è imposto nella compagine da Mauricio Pochettino, che starebbe pensando al cambio con Keylor Navas, tornato da poco dall’infortunio rimediato in Nazionale. Ancora un’uscita a vento da calcio d’angolo a sfavore: nelle ultime ore si è parlato anche della possibilità di vederlo nuovamente in Italia con un ritorno al Milan e con un colpo da urlo della Juventus.

Donnarumma in questo milan può soltanto lucidare i guanti, lavare maglietta e calzoncini di maignan — Tomoriano (@TomoriEnjoyer) April 17, 2022

#Donnarumma era, al #Milan, sulla strada per diventare uno dei top3 portieri al mondo. Tante qualità eccellenti e alcuni difetti da migliorare con il lavoro quotidiano. Un percorso virtuoso stoppato clamorosamente da una scelta insensata. Un salto in avanti per cui non era pronto — Alessandro Nizegorodcew (@Alenize82) April 17, 2022

La parabola di #Donnarumma descrive bene la situazione del calcio italiano

Fenomeno in patria, bidone all’estero — Fortunato Vadalá🇺🇦 (@CapHarlock1972) April 17, 2022

Donnarumma, poca sicurezza al PSG

L’alternanza con Keylor Navas l’ha vissuta sempre con ansia non riuscendo ad essere attento in varie situazioni. In questi mesi ha collezionato così tanti errori: madornale anche quello in Champions League contro il Real Madrid. Donnarumma cercherà di essere protagonista crescendo a livello internazionale, ma il suo presente e futuro restano in bilico.