Ha chiamato Marotta: torna subito all’Inter

L’amministratore delegato, Beppe Marotta, è stato uno degli artefici del rinnovamento in casa Inter: ora il top l’ha chiamato per tornare

Una lotta continua per tornare a trionfare in Serie A dopo lo Scudetto della scorsa stagione con Antonio Conte. Dopo cessioni eccellenti, la compagine nerazzurra ha saputo tirare fuori il meglio anche con il cambio di Simone Inzaghi, arrivato in estate dalla Lazio.

Un cambio repentino che non ha portato finora benefici per l’attaccante del Chelsea, Romelu Lukaku, che ha lasciato l’Inter in estate per tornare protagonista con la maglia dei “Blues”. Il feeling con Thomas Tuchel non è mai nato: il centravanti belga ha tradito le aspettative con pochi gol all’attivo e con tanta panchina collezionata con il manager tedesco.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Lukaku si sarebbe già mosso chiamando velocemente i suoi ex dirigenti, tra cui Marotta, che gli avrebbero risposto: “Abbi fede…”. Al momento il Chelsea è molto impegnato per quanto riguarda la situazione societaria dopo l’addio di Abramovich con l’offerta di fine mese per scegliere così il nuovo proprietario.

Calciomercato Inter, suggestione Lukaku per il futuro

Lukaku non sarebbe più felice a Londra: in caso di rottura anticipata, il belga potrebbe anche aprire ad un possibile netto taglio di stipendio. In questo modo l’Inter andrebbe avanti per una formula vantaggiosa per tutti partendo da un prestito oneroso. Una situazione alquanto suggestiva per i tifosi nerazzurri che hanno ammirato da vicino le qualità del centravanti, che non è riuscito a sposarsi al meglio con le idee tattiche di Tuchel.