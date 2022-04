Possibile ritorno di fiamma, colpo Juventus in Serie A

Possibile ritorno di fiamma in casa Juventus in vista del calciomercato estivo: il colpo a sorpresa in Serie A

“Noi dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare. Le critiche fanno bene, stimolano, sappiamo noi come lavoriamo e quello che ci mettiamo ogni giorno per raggiungere gli obiettivi”.

“Ma non è automatico che se lavori in un certo modo l’obiettivo li raggiungi, ci sono tante sfaccettature che sono gli imprevisti del calcio. Non bisogna mai cambiare metodo e modo di lavorare, soprattutto perché bisogna valutare le prestazioni, la crescita della squadra e dei singoli giocatori nelle difficoltà che ci sono all’interno di una stagione”. Alla vigilia di Juventus–Fiorentina, Massimiliano Allegri ha commentato così le nuove critiche ricevute dopo il deludente pareggio casalingo contro il Bologna. Alla squadra bianconera restano gli obiettivi quarto posto e Coppa Italia prima di concentrarsi sul calciomercato estivo. In questo senso, ecco il possibile ritorno di fiamma per la prossima estate.

Calciomercato Juventus, possibile ritorno di fiamma per El Shaarawy

Ieri è tornato al gol ed è risultato decisivo Stephan El Shaarawy, firmando un pareggio pesante al Maradona che ha permesso alla Roma di Mourinho di rimanere in scia della Juventus. L’esterno giallorosso è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri e, con un contratto in scadenza nel 2023, potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per la Juve. Il 29enne andrebbe a rinforzare le fasce e rappresenterebbe un’importante alternativa in attacco. Il costo del suo cartellino non supera i 10 milioni di euro. Staremo a vedere.