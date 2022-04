Del Piero-Juventus dieci anni dopo: il capitano può tornare in bianconero

L’ex capitano della Juventus Alex Del Piero può rientrare nell’organigramma societario. Ecco la carica che assumerebbe

L’amore tra Del Piero e il mondo Juventus non si è mai affievolito. Nonostante le loro strade si fossero separate nel 2012, quando l’ex numero dieci (insieme all’allora dirigenza) decise di migrare al Sydney in Australia, ‘Alex’ è rimasto nel cuore di tutti i tifosi sia per le sue qualità calcistiche che per quelle umane, dimostrate nei molti anni di militanza a Torino.

513 presenze e più di 200 gol hanno segnato la carriera di Del Piero alla Juventus, oltre anche ai sei scudetti vinti e alla Champions League ’95-’96 tra i vari trofei. Dopo il suo addio, la scelte ricadde prima sull’Australia e poi in India al Delhi Dynamos, dove chiuse la sua carriera nel 2014.

Ora, a dieci anni di distanza, Alessandro Del Piero potrebbe tornare ad essere parte integrante del progetto Juventus. Questa volta non più con gli scarpini ai piedi, bensì in giacca e cravatta, occupando però una prestigiosissima posizione all’interno della società.

Del Piero ora può tornare: possibile nomina a presidente

Stando a quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, la Juventus potrebbe decidere di mutare il proprio assetto societario nel prossimo futuro. Oltre agli arrivi di Cherubini e Arrivabene, si potrebbero inserire nuove figure e Del Piero sembra nelle idee, dato quello che ha rappresentato nel corso degli anni per i bianconeri.

A farsi da parte, in questo caso, sembrerebbe essere Andrea Agnelli. L’idea sarebbe di dare a Del Piero la carica di presidente della Juventus al posto dell’imprenditore e amministratore di Exor. Una sorta di remake di quello che sta facendo Juan Roman Riquelme per il Boca Juniors, sebbene l’argentino abbia per ora solo la carica di vice-presidente.

Una suggestione che farebbe sicuramente piacere ai tifosi bianconeri, che sognano di rivedere alla Juventus il loro ex capitano. Vedremo se nei prossimi mesi l’idea si potrà concretizzare o meno.