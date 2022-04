Futuro Donnarumma deciso da Pochettino: torna in Serie A

Gianluigi Donnarumma non sta vivendo un’ottima stagione al PSG: arrivato in estate a zero dal Milan, ancora incertezze per il portiere italiano

Nelle ultime uscite stagionali non ha convinto più di tanto con numerose incertezze: con il ritorno di Keylor Navas, Pochettino potrebbe così mandarlo in panchina nuovamente.

Un’altra prestazione da dimenticare nella sfida contro il Marsiglia: ora Donnarumma rischia nuovamente il posto a favore di Keylor Navas, che è tornato dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l’allenatore argentino potrebbe restare fino a scadenza nel 2023.

Se dovesse continuare la sua avventura alla guida dei parigini, ci sarebbe il rischio elevato dell’alternanza tra i pali: così lo stesso Donnarumma potrebbe pensare al suo futuro immediatamente. La Juventus si è mossa a lungo cercando di convincerlo, ma non è mai arrivato l’accordo importante. Ora lo stesso estremo difensore italiano potrebbe ripensarci per tornare protagonista senza la convivenza con un altro portiere di livello assoluto.

Calciomercato, futuro già in bilico per Donnarumma

Le sue insicurezze non hanno convinto appieno la dirigenza parigina, ma lo stesso numero uno della Nazionale italiana vorrebbe avere maggiori certezze per quanto riguarda il suo futuro. Al momento ci sono tanti dubbi per conoscere la verità su quello che farà ‘da grande’. L’entusiasmo ad inizio anno era enorme, ma la stagione non è stata fin qui indimenticabile con l’alternanza costante con Keylor Navas. Lo stesso Donnarumma non avrebbe proprio intenzione di vivere un’altra stagione del genere, ma vuole sentirsi totalmente protagonista.