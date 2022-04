La Juve è avvisata, irrompe il Psg e se lo prende

Saranno mesi intensi per la Juventus che dovrà essere molto attiva anche sul fronte calciomercato: il Psg può beffare i bianconeri

Novità importanti per la Juventus che vorrebbe allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre al lavoro per arrivare a colpi sensazionali, ma i top player piacciono a diversi club d’Europa.

La dirigenza torinese avrebbe messo nel mirino ormai da tempo il centrale difensivo tedesco del Chelsea, Antonio Rudiger, che lascerà quasi sicuramente i “Blues” a parametro zero al termine della stagione. Tanti successi negli ultimi anni in Inghilterra per l’ex Roma, che è stato avvicinato dalla Juventus che intende puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Rudiger verso la scelta definitiva

Con Bonucci e Chiellini sempre più in là con l’età, il club bianconero vorrebbe anticipare le altre big d’Europa per colpi sensazionali nel reparto difensivo. Nelle ultime ore anche il PSG si sarebbe fatto avanti per il centrale tedesco provando lo strappo ai bianconeri. Le prossime settimane saranno così importanti per arrivare velocemente ad un accordo immediato con l’attuale difensore dei “Blues”, seguito in passato anche dal Real Madrid targato Carlo Ancelotti. Una situazione ricca di possibili colpi di scena in vista della prossima stagione con il fronte calciomercato sempre molto attivo per la Juventus, alla ricerca di innesti funzionali all’idea dello stesso allenatore livornese.