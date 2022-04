La Roma punta il talento: colpo dal Barcellona

La Roma mette gli occhi sul giovane talento del Barcellona: colpo per giugno

La Roma ha ancora una possibilità di centrare il quinto posto ma già la prossima gara a San Siro contro l’Inter potrebbe essere decisiva per il destino dei giallorossi.

Mourinho nelle ultime uscite ha ridato un’anima diversa alla sua squadra, non solo in Conference League ma anche in campionato come dimostra il pareggio al Maradona contro il Napoli. In vista della prossima stagione la proprietà ha intenzione di intervenire sul mercato per rinforzare l’attacco e il nome caldo è quello del giovane classe 2001 del Barcellona.

La Roma punta il giovane talento del Barcellona

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, la Roma avrebbe messo gli occhi su Abde Ezzalzouli, attaccante marocchino. Il giovane talento blaugrana non sta avendo tanto spazio in prima squadra fino a questo momento (10 presenze e un gol) e potrebbe andare altrove per giocare con più continuità.

Abde ha un contratto fino al 2024 ma ha bisogno di giocare con maggiore continuità. Xavi avrebbe dato il via libera per il suo trasferimento e nonostante l’interesse di alcuni club spagnoli, tra cui Betis e Getafe, la Roma sembra poter avere la meglio nella corsa al talento marocchino.