Conte spiazza tutti: Juve ko e l’Inter chiude il doppio affare

L’Inter non perde di vista Bremer ma punta un altro difensore della Serie A: testa a testa con la Juventus

L’Inter sta lavorando per un nuovo colpo in difesa e sta monitorando diversi giocatori in vista del prossimo mercato estivo.

Stefan de Vrij non ha ancora rinnovato il suo contratto e Milan Skriniar è uno dei difensori più ambiti nel panorama europeo. L’Inter sta prendendo in considerazioni diversi profili e uno dei primi nomi nella lista di Marotta e Ausilio è Gleison Bremer. Il brasiliano del Torino sta disputando la sua miglior stagione da quando è in Serie A ed è finito nel mirino non solo di Inter e Juventus, ma anche di top club europei, tra cui il Tottenham.

Il Tottenham sbuca per Bremer: Igor conteso tra Inter e Juve

L’Inter continua a considerare Bremer il primo obiettivo ma l’inserimento del Tottenham di Antonio Conte potrebbe complicare i piani dei nerazzurri. Qualora fossero gli Spurs a spuntarla, Marotta punterebbe Igor. Anche lui brasiliano, classe ’98, della Fiorentina che sotto la guida di Vincenzo Italiano ha fatto grandi progressi. Anche la Juventus lo ha messo nel mirino ma l’Inter potrebbe avere la meglio.

Igor ha un contratto fino al 2024 ma per la giusta offerta la Viola potrebbe anche lasciarlo andare. Inoltre i nerazzurri continuano a lavorare per il rinnovo di De Vrij che rimane uno dei principali obiettivi imminenti della società.