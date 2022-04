Colpo dietro l’angolo, pagano la clausola: Allegri esulta

Cresce la concorrenza per il gioiello che piace tanto alla Juventus: il colpo si avvicina grazie alla clausola rescissoria



Dopo la vittoria sulla Fiorentina che ha regalato ai bianconeri la finale di Coppa Italia contro l’Inter, la Juventus è pronta a tuffarsi nel suo prossimo impegno di campionato. La ‘Vecchia Signora’ è attesa lunedì al Mapei Stadium, in una sfida a dir poco insidiosa per la squadra di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è però già concentrato anche su quella che sarà la prossima sessione di calciomercato nella quale il club torinese vuole vivere un ruolo da protagonista.

In tal senso, dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic lo scorso gennaio, l’intenzione è quella di ripetersi rilanciando il progetto Juventus verso il certice sia in Italia che in Europa. Tra i nomi che possono davvero essere considerati primari per il prossimo giugno vi è certamente quello di Enzo Fernandez, protagonista con la maglia del River Plate e corteggiato da numerosi top club europei oltre alla Juventus.

Colpo dall’Argentina: la Juventus spiazza tutti

Come riportato da ‘TntsportsArgentina’ su Twitter, per il gioiello di proprietà del River Plate vi sarebbe la fila. Non solo la Juventus che monitora da lontano le prestazioni del centrocampista classe 2001, in scadenza nel giugno 2025 con la società sudamericana. “Manchester City, Real Madrid, Manchester United e Juventus sono interessate al centrocampista del River Plate Enzo Fernandez. Ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro”. Per battere la folta concorrenza nella corsa al cartellino di Fernandez, dunque, la Juventus dovrà ricorrere al pagamento della clausola rescissoria anticipando le big di mezza Europa interessate al 21enne di San Martìn.

Le possibili cessioni in mediana (nelle ultime settimane si è parlato di Arthur e Rabiot) potrebbero portare un tesoretto da reinvestire proprio per il tanto richiesto restyling al centrocampo a disposizione di Allegri. Cresciuto nelle giovanili della società argentina, Fernandez in questa stagione ha collezionato 12 presenze, con 5 reti e 3 assist vincenti in 1044′ sul rettangolo verde.

L’assalto a Enzo Fernandez potrebbe quindi concretizzarsi durante il prossimo calciomercato estivo: la Juventus ha tutta l’intenzione di provarci per la gioia di Allegri.