Addio e ‘tradimento’ a Mourinho: se ne va alla Juventus

Un calciatore in forza alla Roma di Jose Mourinho potrebbe lasciare il club giallorosso per unirsi alla Juventus durante la prossima estate

La Juventus è ancora in corsa per un titolo. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono riusciti a rispondere al roboante successo dell’Inter contro il Milan e staccare il pass per l’ambita finale di Coppa Italia battendo l’ostica Fiorentina targata Italiano. Il trofeo in questione ha senz’altro un valore minore, ma può rappresentare un ottimo punto di ripartenza per la ‘Vecchia Signora’.

Concludere la stagione solo con il quarto posto, infatti, lascerebbe ancora più amaro in bocca, dopo l’ultima decade assai prosperosa. A prescindere, però, si respira aria di cambiamento in quel di Torino. Se la posizione del tecnico livornese per adesso si mantiene ben salda (anche se è presente un po’ di malumore ai piani alti come dimostra il tweet di Lapo), lo stesso non si può dire di alcuni giocatori della rosa attualmente a disposizione. L’intenzione della società è quella di velocizzare il più possibile i tempi in modo da tornare in fretta ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. Compito tutt’altro che semplice, a maggior ragione tenendo conto del momento non florido dal punto di vista economico. Comunque operazioni durante il prossimo calciomercato ce ne saranno e potrebbero riguardare pure la retroguardia.

Calciomercato Juventus, via Chiellini: ‘scippo’ a Mourinho

In particolare, non è affatto da escludere una separazione anticipata tra la Juventus e Giorgio Chiellini. La colonna bianconera starebbe valutando seriamente l’opzione di appendere gli scarpini al chiodo e chiudere la sua grandiosa carriera, influenzato chiaramente dall’assenza dell’Italia ai Mondiali, o magari intraprendere una nuova avventura più sostenibile fisicamente parlando in America, come diversi suoi colleghi.

La dirigenza torinese, dal canto suo, avrebbe già in mente un possibile rimpiazzo. Stando a quanto si apprende da ‘Elgoldigital.com’, Chris Smalling potrebbe abbandonare la nave del capitano Jose Mourinho in estate. Giravano voci di recente su un possibile rinnovo di contratto fino al 2025 (scadenza attuale 2023) per l’inglese, ma a quanto pare il classe ’89 potrebbe anche cambiare aria e dire definitivamente addio alla Roma, interessata da parecchio a Marcos Senesi del Feyenoord. La pista Smalling, valutato sui 10-15 milioni di euro, pare stuzzichi la Juventus, che appunto potrebbe puntare sull’ex United come centrale esperto al posto di Chiellini. Situazione da monitorare.