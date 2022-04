Inzaghi a caccia del vice Brozovic: occhi sul fedelissimo low cost

L’Inter di Simone Inzaghi è a caccia di un vice Brozovic per la prossima stagione: attenzione ai nomi di Danilo Cataldi e Gonzalo Villar in sede di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, domani a San Siro, sfiderà la Roma di Josè Mourinho per quello che sarà un crocevia fondamentale per la vittoria del campionato.

I nerazzurri, che si sono ripresi alla grande dopo aver accumulato appena 7 punti in 7 partite, sono tornati a puntare forte sulla Serie A senza tralasciare la Coppa Italia, competizione nella quale è arrivata la finalissima in seguito ad una super semifinale contro il Milan di Stefano Pioli. Il ritorno a pieno regime di Marcelo Brozovic nel motore nerazzurro ha senza dubbio pagato enormi dividendi per l’Inter che è tornata a correre, ma che deve lavorare nella prossima sessione di calciomercato per capire chi, in assenza del croato magari per infortunio o squalifica, possa prendere il suo posto senza farlo troppo rimpiangere.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile tentativo per Leandro Paredes. Il giocatore argentino, in forza al PSG di Mauricio Pochettino, vorrebbe cambiare aria, ma ci sono degli ostacoli soprattutto legati all’ingaggio. In caso di mancato arrivo dell’ex centrocampista proprio della Roma, l’Inter virerebbe su due soluzioni decisamente più accettabili dal punto di vista economico e che arrivano dal campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Danilo Cataldi e Gonzalo Villar.

Calciomercato Inter, caccia al regista low cost

Simone Inzaghi, per rinforzare la rosa, potrebbe quindi puntare su un fedelissimo come Danilo Cataldi che, in questa stagione, si è ritagliato il suo spazio al servizio di Maurizio Sarri. Il classe 1994 è in scadenza nel 2024 ed ha un valore in sede di calciomercato che non supera i 5 milioni di euro. Discorso differente per Villar, attualmente in prestito al Getafe, che non sembra rientrare nel progetto tecnico di Josè Mourinho e della Roma e che vale circa 7 milioni di euro.