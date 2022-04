100 milioni per spaventare la Juve: follia per de Ligt

Mentre la Juventus si gode l’approdo in finale di Coppa Italia, in Premier League c’è chi potrebbe aver messo nel mirino de Ligt, totem difensivo della squadra di Massimiliano Allegri. Una follia economica

Equilibrio ritrovato per la Juventus, che archivia presto il pareggio amaro contro il Bologna in campionato, superando il turno di Coppa Italia contro la Fiorentina vincendo anche la gara di ritorno per 2-0. Ancora una prova convincente di Matthijs de Ligt, autentico punto fermo della compagine bianconera che però potrebbe dover fare i conti con eventuali assalti la prossima estate. Al netto delle difficoltà di squadra nell’annata di transizione della truppa di Allegri, il forte difensore olandese ha fatto un ulteriore salto di qualità dal punto di vista della propria maturazione personale, elevando ulteriormente il suo status di campione assoluto.

La Juventus infatti ci puntò molto al momento del suo oneroso acquisto dall’Ajax ed a maggior ragione oggi si gode per presente e futuro un centrale forte ed esperto come se ne vedono pochi in giro per l’Europa, considerando anche che si tratta di un classe 1999. L’exploit di de Ligt però non passa inosservato, ed oltre ai soliti noti tra i top club, potrebbe anche spuntare un’altra suggestione.

Calciomercato Juventus, de Ligt fa impazzire la Premier: il Newcastle può pensare ad una follia

De Ligt è divenuto autentica garanzia di rendimento contro qualunque tipo di avversario. L’olandese ha già un’esperienza tale da poter giocare in ogni palcoscenico e per qualunque obiettivo, eppure potrebbe ancora avere margini di miglioramento. Al di là delle solite note in estate un pensierino potrebbe farcelo persino il Newcastle, che dal famigerato cambio di proprietà porta in dote con se una forza economica con pochi eguali. A gennaio i ‘Magpies’, che erano penultimi e lottavano per la salvezza, lo hanno dimostrato con una manciata di acquisti di spessore che hanno contribuito al cambio di marcia.

Lo spauracchio retrocessione è ampiamente alle spalle grazie ad una accelerazione sontuosa dopo il mercato di gennaio. A salvezza in tasca ora si può programmare concretamente ed in modo realmente ambizioso il futuro con la proprietà del club pronta alla follia. L’idea pazzesca potrebbe essere proprio quella di innalzare il livello della difesa con un eventuale suggestione de Ligt: i ‘Magpies’ possono mettere sul banco una pioggia di milioni e soddisfare l’ingaggio dell’olandese che però non ha alcuna intenzioni di ridimensionarsi dal punto di vista delle ambizioni. 100 milioni di sterline, circa 119 di euro, potrebbero rappresentare il biglietto da visita del Newcastle che potrebbe pensarci. De Ligt e la Juve vogliono però proseguire insieme e in caso di addio l’olandese cercherebbe solo una squadra ambiziosa ai massimi livelli.