Inter-Roma, tegola last minute: non ci sarà

A 24 ore dal big match tra Inter e Roma per uno dei due allenatori arriva una pesante tegola: il centrocampista salterà il match

Si prospetta un altro weekend infuocato per la 34esima giornata di Serie A. La corsa scudetto vede le prime due in classifica Milan e Inter, sfidare le due romane, Lazio e Roma. In palio ci saranno punti fondamentali per tutte e quattro le squadre, perché le milanesi lottano per lo scudetto mentre le capitoline vogliono un posto in Europa, sognando ancora un difficile quarto posto Champions League.

Nel frattempo a sole 24 ore dal primo big match di giornata, ovvero Inter-Roma, arriva la notizia di una pesante tegola per José Mourinho. Uno dei centrocampisti fondamentali per lo scacchiere del portoghese non è partito per Milano.

Inter-Roma, tegola per Mourinho: Cristante non parte per Milano

Partita fondamentale Inter-Roma per la stagione di entrambe le squadre. I nerazzurri vogliono continuare a vincere nella lotta scudetto, mentre i giallorossi vogliono tre punti per avvicinarsi al quarto posto occupato dalla Juventus. Nel frattempo arrivano brutte notizie per José Mourinho in vista della partita di domani a San Siro.

Infatti oggi pomeriggio la squadra è partita verso Milano, ma a rimanere a casa è stato Bryan Cristante. Ancora non sono noti i motivi dell’assenza del centrocampista, ma Mourinho perde una pedina fondamentale per il proprio scacchiere in vista del big match di domani alle 18.