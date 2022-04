Di Maria in Serie A ma non alla Juve: possibile sorpasso

Angel Di Maria potrebbe approdare in Serie A ma la Juventus viene sorpassata da un’altra big

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato saranno tanti i top player in scadenza di contratto che potrebbero trasferirsi a parametro zero.

Uno di questi è senza dubbio Angel Di Maria che non ha rinnovato con il Paris Saint-Germain e dopo sette stagioni lascerà Parigi. El ‘fideo’ ha ancora voglia di mettersi in gioco e le sue qualità immense stuzzicano molti club, in particolare quelli italiani. La Juventus ha avviato i contatti con Jorge Mendes per discutere del futuro dell’argentino.

Il Milan si inserisce per Di Maria: sorpasso sulla Juve

I bianconeri stanno prendendo in seria considerazione la possibilità di puntare su Di Maria per sostituire Paulo Dybala che, salvo clamorose sorprese, non sarà più un giocatore della Juventus tra qualche mese.

Intanto, però, la Juve deve fare i conti con l’inserimento del Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Fichajes.net’, Ekrem Konur, i rossoneri starebbero monitorando concretamente la situazione legata a Di Maria e potrebbero sorpassare i bianconeri. Paolo Maldini è a caccia di un top player in attacco e l’argentino del Psg potrebbe rappresentare il colpo ideale.