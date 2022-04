Simeone all’assalto del big: doppia proposta e addio Inter

Il Cholo Simeone ha il piano per arrivare al big del centrocampo e la contropartita allontana l’Inter dall’obiettivo di mercato

L’Atletico Madrid sarà uno delle grandi protagoniste del mercato estivo e non solo per i potenziali colpi in entrata ma anche per operazioni in uscita che potrebbero spostare molto gli equilibri.

Il Cholo Simeone ha già fatto intende di non avere grande stima per Rodrigo De Paul. L’argentino è arrivato in estate dall’Udinese ma non ha quasi mai inciso in maniera concreta durante la stagione. Il cammino dell’Atletico è stato fallimentare con l’eliminazione dalla Champions League e il distacco notevole dalla capolista Real in campionato. Simeone ha già messo nel mirino l’attuale centrocampista del Bayern Monaco, Marcel Sabitzer che, come riportato da ‘elgoldigital.com’, è la prima scelta in quel reparto per il mercato estivo in vista.

De Paul o Saul per Sabitzer: Inter, Juve e Milan spiazzate

L’Atletico Madrid a fine stagione riaccoglierà Saul Niguez che tornerà dal prestito al Chelsea, dopo una stagione non certamente indimenticabile. Il centrocampista spagnolo classe ’94 sarebbe il primo sacrificabile dei colchoneros per arrivare a Sabitzer. Come sottolinea lo stesso ‘elgoldigital.com’, qualora il Bayern Monaco non accettasse la proposta, l’alternativa sarebbe l’offerta di De Paul che rappresenta un profilo più stuzzicante sul mercato.

Proprio De Paul da tempo è nel mirino dell’Inter che non ha mai affondato il colpo decisivo e in estate è stato bruciato sul tempo proprio dall’Atletico. Sarebbero i nerazzurri i primi a pagare dazio dell’eventuale scambio tra Atletico e Bayern. Anche se non ne gioverebbero neppure Milan e Juventus che sia su De Paul che su Saul Niguez avevano fatto un pensierino.