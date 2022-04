La Juventus cambia i piani: sorpasso e nuovo ribaltone

La Juventus è al lavoro in vista del prossimo calciomercato estivo per potenziare la fascia sinistra: sorpasso e nuovo ribaltone

Dal campo al calciomercato. In casa Juventus si pensa già al futuro, con la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri che avrà bisogno di alcuni interventi per tornare da subito competitiva ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. La dirigenza, in questo senso, riflette su varie zone del campo, tra cui anche la fascia sinistra.

Il club bianconero continua la ricerca di un valido terzino sinistro, che possa dare il cambio ad Alex Sandro. Il laterale brasiliano è ormai in fase calante e pure nella stagione in corso si è reso protagonista di numerose prestazioni al di sotto delle aspettative. Nella lista dei desideri, come noto, il nome di Renan Lodi dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, sorpasso a Renan Lodi per la fascia sinistra

Ma l’affare in questione non è affatto semplice per via dell’aspetto economico, poiché i ‘Colchoneros’ chiedono almeno 25 milioni di euro per privarsi della loro pedina. Stando a quanto riferisce ‘Tuttosport’, inoltre, sarebbe tornato in pole Emerson Palmieri, attualmente in prestito al Lione dal Chelsea. La valutazione dell’ex Roma si aggira intorno ai 15-18 milioni, perciò l’operazione sarebbe sicuramente più fattibile.