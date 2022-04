CMNEWS | Ancelotti non si accontenta di Rudiger: doppio ‘scippo’ alla Juve

Toni Rudiger è vicino a un accordo con il Real Madrid. Florentino Perez vuole esaudire i desideri di Ancelotti

La svolta è arrivata un po’ prima di venerdì scorso. Ora Toni Rudiger è vicino a vestire la maglia del Real Madrid. Le ‘Merengues’ sono pronte a soddisfare le richieste del tedesco in scadenza a giugno col Chelsea e quelle del suo entourage. Richieste importanti, sui 10 milioni bonus inclusi per l’ingaggio e commissioni molto alte, a doppia cifra.

Florentino Perez si appresta così a far contento il suo allenatore, Carlo Ancelotti a un passo dal vincere, anzi stravincere la Liga col mirino puntato sulla Champions. In semifinale, dopo aver eliminato con un bel po’ di fortuna prima il Psg e poi proprio il Chelsea, Benzema e compagni dovranno vedersela col Manchester City di Guardiola.

Non solo Rudiger, comunque: secondo le informazioni raccolte da Calciomercatonews.com, Ancelotti sta spingendo affinché Perez faccia uno sforzo pure per Gnabry. L’esterno tedesco è in scadenza nel 2023 col Bayern, con le trattative per il rinnovo in una fase di stallo. Il calciatore con origini nigeriane, e nel mirino della Juventus ambisce a guadagnare quanto il compagno ed ex bianconero Coman, ovvero 8-9 milioni netti. Senza accordo, i bavaresi saranno costretti a venderlo adesso onde evitare di perderlo a zero fra dodici mesi.

Calciomercato Juventus, Gnabry al Real con Asensio al Milan

Per l’assalto al cartellino di Gnabry, Perez può dare il definitivo via libera alla cessione di Asensio. Appena passato alla corte di Mendes, lo spagnolo è un obiettivo concreto del Milan ma anche di club inglesi. I rossoneri non vorrebbero però andare oltre i 25-30 milioni visto che il contratto del maiorchino – anche se sono partite le discussioni per il rinnovo col suo nuovo agente Mendes – scade nel 2023 come quello di Gnabry.