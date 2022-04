Genoa-Cagliari 1-0: Badelj tiene a galla la squadra di Blessin

Il gol di Badelj tiene a galla il Genoa e riapre completamente la lotta salvezza

La sfida salvezza tra Genoa e Cagliari regala poche emozioni ma nel finale lo scenario cambia completamente e si trasforma in un epilogo da sogno per la squadra di Blessin.

La gara del Marassi rimane molto bloccata nel primo tempo con entrambe le squadre che cercano di rischiare il meno possibile. Qualsiasi errore potrebbe significare la fine di ogni possibilità di salvezza. Nel secondo tempo Joao Pedro sfiora l’1-0 per i sardi con un destro che si ferma sul palo. Poi Keita Balde si mette in proprio e va vicino al vantaggio ma trova il pronto intervento di Sirigu.

Genoa-Cagliari 1-0: tabellino marcatori

Il Genoa sembra non avere le forze per rendersi pericoloso ma nei minuti finali arriva il clamoroso gol di Milan Badelj che dopo più di un anno trova nuovamente la rete. Un gol che ha un peso inspiegabile e che permette al Genoa di continuare a sperare nella salvezza. Termina 1-0 per il Genoa e adesso per la squadra di Mazzarri la corsa salvezza si complica incredibilmente.

GENOA-CAGLIARI 1-0 (89′ Badelj)