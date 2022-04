L’Inter nel mirino, scoppia la bufera: milanisti all’attacco

Bufera per i presunti favori arbitrali nei confronti dell’Inter: l’attacco dei tifosi milanisti

Anche ieri nella vittoria di ieri dell’Inter sulla Roma non sono mancate le polemiche in merito ai presunti episodi arbitrali in favore dei nerazzurri.

Le polemiche dei tifosi milanisti non sono mancate e si sono accese sempre di più. ‘Tuttosport’ ha sottolineato i vari episodi che hanno contraddistinto la stagione dell’Inter. Uno di questi il presunto fallo da rigore in seguito al contatto tra Defrel e Handanovic in Sassuolo-Inter. I tifosi del Milan reclamano anche l’episodio di Empoli-Inter con il presunto fallo da rigore di D’Ambrosio su Bajrami, la mancata doppia ammonizione di Dzeko in Napoli-Inter, il mancato annullamento del gol di Barella in Inter-Venezia per il fallo precedente su Modolo.

Attacco dei tifosi del Milan all’Inter

Ovviamente le polemiche più accese riguardano il contatto tra Ranocchia e Belotti in Torino-Inter con il mancato rigore per i granata. Senza dimenticare il mancato rigore dato alla Juventus nel derby d’Italia contro l’Inter all’Allianz Stadium per il contatto di Bastoni su Zakaria. Anche durante la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan si sono accese polemiche, soprattutto per il gol annullato a Bennacer ma anche per un contatto tra Skriniar e Giroud all’andata.