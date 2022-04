Prestazione deludente, la rabbia dei tifosi: “Inguardabile”

Ancora una prestazione da dimenticare scatenando così i tifosi sui social: futuro già scritto con la critica aspra per la sua prova

Non finiscono le polemiche intorno al Milan, che è attualmente sotto contro la Lazio nel match importante in ottica Scudetto dopo la vittoria dell’Inter contro la Roma.

Ancora nel mirino il centrocampista del Milan, Franck Kessie, prestazione in negativo nella prima frazione di gioco all’Olimpico. I tifosi rossoneri si sono scatenati contro l’ivoriano con numerosi tweet polemici.

Kessie non è schierabile.

Lo dico? Meglio Krunic, almeno non ti gioca contro.

Così è imbarazzante, veramente poco professionale . — Casciavìt Semplice (@Casciavit1899) April 24, 2022

Kessie può andare a lucidare le scarpe a Barcellona #LazioMilan — Mister Lux 🔴⚫ (@lucianox1990) April 24, 2022

Kessie dirà addio al Milan al termine della stagione: il Barcellona avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore che si libererà a zero dalla compagine rossonera. Lo stesso allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, si è infuriato per il suo intervento su Milinkovic-Savic andando a muso duro contro il direttore di gara. Lo stesso Xavi avrebbe già dato l’ok per il trasferimento del centrocampista ivoriano, pronto a cambiare aria dopo diverse stagioni al Milan. Il suo futuro è ancora da scrivere, ma i blaugrana sarebbero così ad un passo dal suo acquisto a titolo definitivo con le visite mediche già svolte come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport”.