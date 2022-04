Caos Napoli, arriva la decisione UFFICIALE

Il Napoli crolla contro l’Empoli e adesso arriva la decisone ufficiale del club attraverso un comunicato

Il Napoli crolla incredibilmente a Empoli e perde 3-2 dopo essere andata in vantaggio di due reti. La squadra di Spalletti, se pur non matematicamente, è di fatto fuori dalla corsa scudetto e adesso dovrà cercare di tenersi stretto quantomeno il terzo posto.

Il Napoli si è sciolto come neve al sole e adesso il sogno scudetto diventa quasi un miraggio. La sconfitta contro l’Empoli porterà a conseguenze pesanti. Infatti, come comunicato dal club partenopeo attraverso un tweet, la squadra da martedì, alla ripresa degli allenamenti, andrà in ritiro permanente. Fino al termine della stagione il Napoli sarà in ritiro per cercare di ritrovare la rotta che sembra ormai smarrita.