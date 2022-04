L’inter trema, il bomber verso la Premier | Ingaggio monstre

Dalla Premier parte l’assalto per un bomber che sembrava destinato all’Inter: sul piatto un ingaggio che potrebbe far vacillare il giocatore

Ci sono i colpi a sorpresa- quelli annunciati come ufficiali senza indiscrezioni precedenti – e quelli per i quali in qualche modo il terreno è stato preparato da mesi. Corteggiamenti resi pubblici con largo anticipo, che aspettano solo la fatifdica firma sul contratto per poter essere resi definitivi. Ecco, uno dei grandi obiettivi del mercato dell’Inter si ascrive alla seconda categoria: quella degli acquisti che i tifosi, e non solo loro, ritengono quasi ‘cosa fatta’. La realtà però alle volte può essere molto diversa.

Il club nerazzurro, impegnato sul campo sul doppio fronte Scudetto–Coppa Italia, avrebbe tergiversato forse un po’ troppo nella definizione- nero su bianco – di uno dei tasselli più importanti per il proprio futuro: quello del centravanti. Forse speculando un po’ troppo sugli ottimi rapporti diplomatici con la controparte, la società di Viale della Liberazione potrebbe aver trascurato il peso della trattativa unilaterale che un ricco club di Premier League starebbe portando avanti sul suo obiettivo. Si parla ovviamente della calamita che un ingaggio monstre potrebbe avere nella scelta del diretto interessato di preferire l’Inghilterra al club nerazzurro.

Scamacca, ricche sirene dalla Premier: gli scenari possibili

Come riferito stamane dalle colonne de La Gazzetta dello Sport da Stefano Agresti, Inter–Scamacca è un affare che ora non bisogna più dare così per scontato. Vinta – almeno sulla carta- la concorrenza della Juve (che pare preferire Raspadori), il club meneghino deve fare i conti con la concorrenza di un ricco club inglese nella corsa al giovane centravanti del Sassuolo. Nell’opinione del giornalista, l’Inter continua ad avere un diritto morale per un accordo precedente con il Sassuolo, ma bisogna verificare se potrà onorarlo. La situazione si fa intricata.

Su Scamacca si sarebbe fatto sotto, con intenzioni ‘bellicose’, il ricchissimo Newcastle. Raggiunta con largo antcipo una salvezza tranquilla, il club del nord dell’Inghilterra sta pianificando il futuro. Il bomber del Sassuolo potrebbe essere uno dei primi grandi colpi di Bin Salman, intenzionato a portare velocemente ai vertici i Magpies. L’Inter è ancora in grado di giocarsi le sue carte, ma l’allarme è scatatto: non si può più perdere tempo. Lo stesso giocatore – chiosa Agresti – potrebbe dare il suo assenso all’approdo in Premier. Un’esperienza senza dubbio affascinante. Oltre che molto remunerativa per il ragazzo…