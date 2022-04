Richiesta ufficiale, con 70 milioni di euro va via: Juventus tagliata fuori

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni da urlo: colpo per il big da 70 milioni di euro

Possibile beffa per il club bianconero, sempre alla ricerca di giocatori da urlo in vista della prossima stagione. Il Barcellona potrebbe dire addio al top player: offerta da urlo del Manchester United.

Il centrocampista olandese del Barcellona, Frenkie de Jong, è sempre stato vicinissimo ad una cessione in passato. Ora in estate potrebbe concretizzarsi il suo addio con numerosi top club sulle sue tracce. Come svelato da Jose Alvarez durante la trasmissione spagnola “ElChiringuito” il Manchester United lo vorrebbe avere a tutti i costi: il club blaugrana chiederebbe 70 milioni di euro per la sua cessione.

Anche la Juventus l’ha monitorato a lungo per rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri. Il suo futuro sarà altrove visto che la compagine blaugrana punterà tutto su Gavi e Pedri per la mediana di Xavi.

Calciomercato, de Jong verso l’addio al Barcellona

Il centrocampista olandese, Frenkie De Jong, è pronto per una nuova avventura della sua carriera: cresciuto nell’Ajax è stato vicino al trasferimento alla Juventus insieme a de Ligt, ma poi ha deciso di volare a Barcellona. Il periodo trascorso in Spagna non è stato uno dei migliori per quanto rigurda la storia del club catalano con l’addio in estate anche di Lionel Messi. Il Manchester United, che perderà quasi sicuramente Paul Pogba, è alla ricerca di un nuovo top centrocampista per puntellare la rosa dei Red Devils, che hanno annunciato nei giorni scorsi l’attuale allenatore dell’Ajax Ten Hag.