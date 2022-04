Mourinho trema: 60 milioni e addio dolorosissimo

Saranno settimane intense per la Roma anche sul fronte calciomercato: tanti talenti nel mirino delle big d’Europa, Mourinho è avvisato

Nonostante una stagione tra alti e bassi, la Roma potrebbe cedere qualche gioiello: tanti giallorossi nel mirino dei maggiori club europei pronti a sferrare l’assalto vincente in estate.

Stagione importante per l’attaccante inglese, Tammy Abraham, autore di ben 24 gol complessivamente con la maglia della Roma con cinque assist vincenti. Come svelato dal tabloid Daily Star , l’Arsenal sarebbe disposto ad offrire circa 60 milioni di euro per l’ex centravanti del Chelsea, cresciuto nelle giovanili dei “Blues”. Arrivato in estate per 34 milioni di euro, Abraham ha conquistato nuovamente la convocazione in Nazionale mettendosi in luce proprio in Serie A. Il feeling nato con la piazza capitolina è stato fin da subito emozionante, ma il suo futuro resta sempre in bilico.

Arteta aveva messo nel mirino anche Dusan Vlahovic, che ha scelto poi di trasferirsi a gennaio alla Juventus per essere protagonista anche in Champions League. E così il manager spagnolo potrebbe pensare al nuovo bomber sempre proveniente dalla Serie A per rinforzare il reparto offensivo dei Gunners.

Calciomercato, Abraham piace ancora in Premier League

Classe 1997, l’attaccante inglese ha subito accettato in estate la destinazione Roma con Mourinho che l’ha convint in poco tempo. Così l’allenatore portoghese l’ha scelto al centro del proprio attacco puntando tutto su di lui: ora la Roma ha centrato la semifinale di Conference League e potrebbe arrivare un trofeo europeo per la compagine giallorossa. Poi si penserà al futuro con il fronte calciomercato sempre bollente tra acquisti e cessioni: in bilico anche Nicolò Zaniolo al centro di numerosi voci di mercato in vista della prossima stagione.