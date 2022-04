Da Milano a Madrid, addio Inter e Juventus

Un nerazzurro nel mirino della big europea. Può essere coinvolta anche la Juventus: tutti i dettagli

È definitivamente corsa a due per lo scudetto. Il weekend di Serie A ha infatti decretato l’uscita di scena del Napoli di Spalletti dopo la clamorosa rimonta subita sul campo dell’Empoli, mentre il Milan ha risposto all’Inter rimontando invece la Lazio di Sarri.

Si infiamma così la lotta scudetto, con i nerazzurri ormai lanciati e con la possibilità mercoledì di tornare in vetta alla classifica battendo il Bologna. Da Brozovic a Lautaro, i big nerazzurri sono tornati ai livelli del girone di andata e si è ormai preso l’Inter anche Denzel Dumfries, arrivato in estate per raccogliere la pesantissima eredità di Hakimi. L’olandese, in gol con la Roma, è sempre più dentro agli schemi di Inzaghi e sta iniziando a non far rimpiangere il marocchino. Acquistato dal PSV per poco più di 10 milioni di euro, Dumfries potrebbe ora fare gola alle big europee.

Calciomercato Inter, Dumfries nel mirino dell’Atletico: possibile carta Morata

L’Atletico Madrid dell’ex Simeone è alla ricerca di un nuovo laterale destro titolare e nel mirino dei ‘Colchoneros’ potrebbe finire anche Dumfries. La valutazione dell’olandese è già salita intorno ai 20 milioni di euro, e non è escluso che il club spagnolo possa tentare l’inserimento di contropartite tecniche. In caso di mancata conferma alla Juventus, il primo nome spendibile per l’Atletico sarebbe quello di Morata. Occhio anche alla situazione di De Paul, anche se negli ultimi giorni sono arrivate smentite ufficiali riguardo ad una sua partenza immediata da Madrid.