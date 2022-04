Occasione James Rodriguez: doppia suggestione in Serie A

Dopo aver giocato in top club come il Real Madrid, James Rodriguez vuole lasciare il Qatar e tornare in Europa: doppia suggestione in A

Una carriera fatta di alti e bassi quella di James Rodriguez, che ha militato in grandi club del calibro di Real Madrid e Bayern Monaco. Dopo la cessione all’Everton però il colombiano si è un po’ perso e non è riuscito a esprimersi più ai massimi livelli, finendo per trasferirsi in Qatar, grazie anche a una importante offerta economica.

Dopo un anno al Al-Rayyan, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, James Rodriguez sembrerebbe voler tornare in Europa e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra. In Italia potrebbero essere addirittura due le suggestioni per il suo futuro.

James Rodriguez vuole tornare in Europa: suggestioni Roma e Fiorentina

Vuole rilanciarsi in Europa James Rodriguez, dopo un anno trascorso in Qatar con la maglia del Al Rayyan. Qui in 15 partite disputate il colombiano ha messo a segno 5 gol e 7 assist, a dimostrazione che può dire ancora la sua ovunque. Il prossimo anno però vorrebbe disputarlo nuovamente in un campionato importante, che potrebbe essere anche l’Italia.

Le suggestioni per il suo futuro potrebbero essere due. La prima sarebbe la Roma, dove troverebbe un allenatore come José Mourinho che potrebbe rilanciarlo. La seconda invece sarebbe la Fiorentina, che in caso di qualificazione alle coppe europee gli permetterebbe di tornare protagonista anche in Europa. Dunque due occasioni per rilanciarsi e per i club l’opportunità di prendere un giocatore ricco di talento.