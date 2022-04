Il titolarissimo fa tremare Inzaghi: può saltare Bologna-Inter

Brutte notizie per l’Inter e mister Simone Inzaghi, che a breve affronteranno il Bologna al Dall’Ara: il titolarissimo è a rischio forfait

Manca ormai sempre meno al fischio d’inizio di Bologna-Inter. Il tanto atteso recupero del Dall’Ara andrà in scena questa sera alle ore 20:15 e sarà certamente determinante in ottica lotta Scudetto. Conquistando i tre punti, infatti, la truppa nerazzurra sarebbe prima a tutti gli effetti, staccando il Milan di un punto.

I cugini rossoneri sono ancora vivi, come dimostra la vittoria in extremis ai danni della Lazio. Lautaro e compagni, però, stanno attraversando un periodo davvero strepitoso dal punto di vista della forma psicofisica. I lombardi sono nettamente in ripresa dopo il calo generato dal durissimo doppio impegno Champions col Liverpool e, dunque, appaiono nuovamente favoriti per il principale trofeo Nazionale. Nonostante ciò, suscita un po’ di preoccupazione il fronte infortuni. In particolare, un titolarissimo potrebbe saltare la gara di stasera.

Allarme Handanovic per Bologna-Inter: rischio forfait

Secondo quanto raccolto, Samir Handanovic è a forte rischio forfait. Il portiere sloveno potrebbe non essere schierato da titolare per la prima volta in Serie A in questa stagione, poiché non al 100% a causa di un problema alla schiena. Le parti hanno concordato una riunione tecnica per prendere la decisione definitiva e pare che l’estremo difensore possa stringere i denti. Ma nel caso l’ex Udinese non dovesse farcela, è pronto al suo posto Ionut Rodu, che finora ha sorvegliato la porta nerazzurra soltanto contro l’Empoli in Coppa Italia.