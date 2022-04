Blitz in Inghilterra, la Roma chiude: Inter e Milan a mani vuote

La Roma vola in Inghilterra e Tiago Pinto discute anche il futuro di un big: beffa per Inter e Milan

La Roma si prepara per la trasferta inglese dove affronterà il Leicester nella semifinale di andata della Conference League. Ad approfittare di questo viaggio in Inghilterra potrebbe essere Tiago Pinto che ha delle trattative in ballo.

In particolare Tiago Pinto potrebbe discutere con alcuni club inglesi il futuro di Jordan Veretout. Il centrocampista francese è stato un perno del centrocampo giallorosso nella prima parte di campionato ma da quando è arrivato Oliveira, Mourinho lo ha spesso relegato in panchina, concedendogli solo spezzoni di partita. Come sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’, è probabile che la Roma valuti la possibilità di cedere Veretout ad un club di Premier League per fare cassa. I giallorossi proverebbero ad incassare tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Veretout torna in Premier: addio Inter e Milan

Jordan Veretout, prima del suo apporto in Italia, ha già giocato in Premier League, quando vestiva la maglia dell’Aston Villa nella stagione 2015-16. A distanza di 6 anni dall’ultima volta, il classe ’93 potrebbe tornare in Inghilterra e il Newcastle ha già mostrato un interesse concreto. Inter e Milan si erano interessate al centrocampista francese ma le sirene della Premier League potrebbero complicare notevolmente i piani delle due milanesi.