Osservato speciale, il colpo a sorpresa per il post Alex Sandro

La Juventus lavora anche al sostituto di Alex Sandro, ormai ai saluti in casa bianconera. Spunta un nome nuovo: tutti i dettagli

È ancora negli occhi di tutti gli appassionati lo spettacolo offerto ieri sera da Manchester City e Real Madrid. Sette i gol realizzati all’Etihad, tra giocate spettacolari e il solito Benzema, autore di un’altra doppietta.

Il discorso qualificazione è rimandato alla prossima settimana, al Bernabeu, mentre questa sera scenderanno in campo Liverpool e Villarreal. La squadra spagnola vuole continuare a stupire dopo aver eliminato Juventus e Bayern Monaco, e Jurgen Klopp ha già messo in guardia i suoi Reds. Sono già diversi i giocatori che si sono messi in mostra nella massima competizione europea, da Danjuma e Gerard Moreno a Pau Torres, i più noti, fino ai cosiddetti comprimari. Ecco un possibile osservato speciale per la Juventus nella sfida di Anfield.

Calciomercato Juventus, occhi su Estupinan

Come noto, la dirigenza della Juve è al lavoro anche per il post Alex Sandro. Sembra infatti essere arrivata al capolinea l’avventura in bianconero del terzino brasiliano. In questo senso, sono già diversi i nomi accostati alla Juventus, e un osservato speciale nella sfida tra Liverpool e Villarreal potrebbe essere Pervis Estupinan. Il laterale classe 1998 si è già messo in mostra nel corso della stagione e potrebbe presto finire sul taccuino della società bianconera. Il giocatore ha un lungo contratto fino al 2027, ma è valutato circa 15 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Estupinan in casa Juventus.