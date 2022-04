Inter, allarme difesa: due big si fermano prima del calcio d’inizio

Simone Inzaghi trema: due big si fermano prima del fischio d’inizio di Bologna-Inter

L’Inter è in campo per il recupero contro il Bologna al Dall’Ara. I nerazzurri avevano iniziato perfettamente la gara con lo splendido gol di Perisic al minuto 3 ma poi ci ha pensato Arnautovic a pareggiare e a complicare i piani della squadra di Inzaghi.

L’Inter prima dell’inizio della gara ha dovuto fare i conti anche con diverse complicazioni nel reparto difensivo. Poco prima del fischio d’inizio hanno dato forfait ben due giocatori nerazzurri: Samir Handanovic e Alessandro Bastoni si sono fermati entrambi per problemi muscolari.

Handanovic e Bastoni out: emergenza per Inzaghi

Bastoni ha dovuto fare i conti con un affaticamento muscolare. Capitan Handanovic, invece, ha rimediato una contrattura dell’obliquo esterno dell’addome. Simone Inzaghi ha optato per Radu e Dimarco dal primo minuto ma adesso c’è apprensione per le condizioni dei due perni della difesa nerazzurra. Entrambi saranno valutati nei prossimi giorni e dopo esami più approfonditi si capirà se entrambi potranno rientrare per la gara di San Siro contro l’Udinese.