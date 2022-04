Inter, Radu come Buffon: il rinvio è un disastro

Errore clamoroso in Bologna-Inter: rinvio sbagliato e sorpasso dei rossoblu

L’Inter vive un incubo nel secondo tempo del Dall’Ara contro il Bologna. Dopo il vantaggio di Perisic dopo appena tre minuti e il pareggio di Arnautovic, nel secondo tempo accade l’impensabile.

Poco dopo l’80esimo, sul punteggio fermo sull’1-1 è arrivato l’episodio clamoroso che ha cambiato la partita e forse anche la lotta scudetto. Su una rimessa laterale battuta da Perisic, la palla è arrivata in direzione di Ionut Radu che ha provato a cambiare gioco di prima intenzione ma l’ha, di fatto, mandata in porta, favorendo il tocco da pochi centimetri di Sansone. Disastro del portiere nerazzurro, oggi chiamato a sostituire Handanovic e sorpasso del Bologna. Un errore che ricorda quello di Buffon di pochi giorni fa in Perugia-Parma.