Assalto da urlo in casa Milan: lo United tenta l’affare

Il Milan sta lavorando su più fronti in vista della prossima stagione: possibile addio da urlo in estate con un super affare con lo United

La società rossonera è al lavoro anche per quanto riguarda il possibile cambio di proprietà che potrebbe arrivare a breve: possibile addio al termine della stagione per il top player

Nel mirino dei top club d’Europa ci sarebbe il talentuoso giocatore del Milan, Rafael Leao, classe 1999, che è cresciuto in maniera esponenziale in questa stagione. Sotto la gestione di Stefano Pioli ha conquistato anche la convocazione della Nazionale maggiore diventando di fatto il compagno di reparto di Cristiano Ronaldo. Giocate di alta classe associate anche ad un lavoro importante in fase di non possesso per diventare un calciatore totale: il portoghese, inoltre, ha realizzato ben 12 gol conditi da 7 assist vincenti.

Calciomercato Milan, Martial pedina per arrivare a Leao

Così la valutazione di Leao è cresciuta fino ad arrivare a circa 70 milioni di euro: il Manchester United potrebbe provare per l’inserimento dell’attaccante francese, Anthony Martial, ora in prestito al Siviglia più circa 30 milioni di sterline per convincere il Milan a far partire il talentuoso giocatore portoghese. Una situazione che potrebbe cambiare da un momento all’altro anche per quanto riguarda il cambio di proprietà della società rossonera. Tutto è ancora in balìa delle onde in vista del futuro con il futuro dei top player che sarà deciso nelle prossime settimane da Paolo Maldini e dalla dirigenza milanese. Settimane intense con la possibilità anche di vincere lo Scudetto dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna.