Non solo Di Maria, la Juventus punta un altro big del PSG

La Juventus non molla la pista Di Maria ma fiuta l’occasione per un altro big del Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain si prepara ad una rivoluzione in vista della prossima stagione. Molti top player potrebbero lasciare Parigi a fine stagione e la Juventus è già alla porta.

Uno dei primi big che lascerà il PSG sarà Angel Di Maria. L’argentino è in scadenza e non ha rinnovato con i parigini, diventando uno dei campioni più ambiti tra i free agent. El ‘fideo’ è un obiettivo concreto dei bianconeri e un’occasione ghiotta a parametro zero. La Juventus, però, avrebbe messo nel mirino non solo l’ex Real Madrid e Manchester United ma anche un altro big del Paris.

La Juventus ci prova anche per Wijnaldum

La Juventus vuole provarci fino all’ultimo per Di Maria, visto anche l’addio annunciato di Paulo Dybala, anche lui a parametro zero. Allo stesso tempo la ‘Vecchia Signora’ avrebbe messo nel mirino anche Georgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese è arrivato in estate dal Liverpool nella pazza estate del PSG, ma ha lasciato poco il segno e spesso è anche partito dalla panchina.

Nonostante i 31 anni la Juventus lo ritiene un profilo adatto per un concreto salto di qualità in quel reparto. Wijnaldum, però, ha un contratto con il PSG fino al 2024 e ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. La Juventus fiuta il doppio colpo da Parigi.