Il Real Madrid dà il via libera: va alla Juventus

Il Real Madrid dà il via libera alla cessione a sorpresa: il titolare di Ancelotti pronto a cambiare squadra, c’è la Juventus

Da titolare a possibile cessione. Il Real Madrid è pronto a fare cassa cedendo anche qualche pezzo pregiato pur di esaudire i desideri di Florentino Perez.

Il presidente dei blancos sogna un’estate con il botto: Kylian Mbappe è l’obiettivo principale della campagna trasferimenti della squadra guidata da Carlo Ancelotti e per arrivare a lui il club spagnolo è pronto anche ad un sacrificio.

Tra i partenti potrebbe però esserci una sorpresa. A lanciarla è Ramon Alvarez de Mon che ha parlato di un calciatore, sempre titolare con Ancelotti quando è stato disponibile, che potrebbe essere ceduto davanti ad una offerta congrua. Si tratta di Ferland Mendy, terzino sinistro francese, protagonista nella stagione con trenta presenze, un gol e cinque assist. Un bottino che sarebbe stato anche maggiore se non fosse per i continui infortuni che hanno caratterizzato l’annata del transalpino. Proprio gli stessi infortuni che stanno spingendo il Real a fare delle riflessioni.

Calciomercato Juventus, via libera per Mendy

Secondo quanto riportato, il Real Madrid è pronto a cedere Mendy davanti ad una giusta offerta, anche perché Ancelotti ha chiesto rinforzi sulle fasce. Il francese piace da tempo alla Juventus che proprio sull’out mancino deve intervenire in estate.

Per Alex Sandro l’esperienza in bianconero sembra essere arrivata al capolinea, ma anche senza la cessione del brasiliano (in scadenza nel 2023), Allegri ha la necessità di un esterno per l’out mancino della formazione piemontese. Mendy per caratteristiche ed esperienza sarebbe il profilo giusto per la Juventus ed allora si tratta soltanto di trovare la quadratura del cerchio.

Con il Real pronto a cedere e i bianconeri disponibili all’acquisto, bisognerà vagliare l’aspetto economico del potenziale affare. Mendy nel 2019 è costato oltre quaranta milioni di euro ma difficilmente a queste cifre l’operazione potrà andare in porto. Intanto c’è il via libera da Madrid: Mendy può andare via, la Juventus si fa avanti.