Lukaku-Inter, il sogno sfuma: inserimento del top club

Il sogno del grande ritorno di Lukaku all’Inter potrebbe sfumare. Sulle sue tracce c’è un altro top club europeo

Un’annata che si può tranquillamente definire fallimentare quella che sta vivendo Lukaku al Chelsea. Dopo il grande investimento dei Blues, sono nate molte discrepanze tattiche con Tuchel, che hanno portato all’intervista di fine dicembre che ha fatto storcere il naso a molti in Inghilterra.

Viceversa, da quel momento i tifosi dell’Inter hanno sognato sin da subito un suo ritorno a Milano, dove Big Rom ha condotto la squadra insieme ad Antonio Conte allo Scudetto. Dopo il nulla di fatto nel mercato di gennaio, il centravanti è uscito ancor più dai radar, passando da riserva ad essere quasi fuori rosa.

Una sola volta titolare nelle ultimo otto gare, una partita guardata dalla panchina, una addrittura in cui non è stato nemmeno convocato: sono queste le ultime impietose esperienze di Lukaku in Premier League. L’attaccante belga è diventato un peso per Tuchel e con ogni probabilità in estate sarà addio.

Lukaku, l’Inter sogna: ma c’è anche il Barcellona

Stando a quanto riporta ‘Marca’, oltre all’Inter, su Lukaku ci sarebbe anche l’interessamento del Barcellona di Xavi. Gli obiettivi Haaland e Lewandowski si fanno sempre più complicati, per questo i catalani sembrerebbero intenzionati a virare sul classe ’93.

Anche per lui, però, gli ostacoli sono parecchi. Difficilmente il Chelsea vorrà fare minusvalenza, per cui il cartellino di Lukaku costa 92 milioni di euro. Con i problemi finanziari del Barcellona un esborso del genere comporterebbe sicuramente molti ribaltamenti nella rosa allenata da Xavi.

Nonostante questo però, Marca riferisce che ci sia già stato un incontro tra Pastorello, agente dell’attaccante, e il duo Mateu Alemany-Jordi Cruyff, responsabili del mercato del Barça. In attesa di sviluppi anche sul fronte Abramovich, l’Inter resta alla finestra e non molla il grande sogno di rivedere Romelu Lukaku in maglia nerazzurra.