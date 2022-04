Ritorno al Milan dal top club, adesso si può

Possibile ritorno al Milan nella prossima estate: condizioni più vantaggiose per i rossoneri. Tutti i dettagli

È già vigilia di Serie A. Scatterà domani il quart’ultimo turno di un campionato che deve ancora emettere tutti i verdetti più importanti.

Dalla zona retrocessione alla lotta per lo scudetto, ormai diventata una questione a due tra Milan ed Inter. I nerazzurri hanno fallito il sorpasso sul campo del Bologna e devono sperare in un passo falso della squadra di Pioli. L’inerzia è ora dalla parte di Ibra e compagni, anche in attesa del cambio di proprietà. Sono infatti giorni decisivi per il passaggio ad Investcorp, che sta facendo sognare i tifosi anche sul calciomercato. Tra colpi ad effetto e possibili ritorni.

Calciomercato Milan, il possibile ritorno di Dalot

Sono già numerosi i nomi accostati al nuovo Milan targato Investcorp. Nella prossima sessione di calciomercato potrebbe inoltre esserci un importante ritorno di fiamma. Con l’arrivo di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United, infatti, potrebbe arrivare definitivamente al capolinea l’avventura inglese di Diogo Dalot. Dopo la sua stagione in rossonero, il terzino portoghese non è stato riscattato dal Milan a causa dell’elevata cifra richiesta dai Red Devils. Tuttavia, a giugno il laterale sarà ad un anno esatto dalla scadenza del contratto e la sua valutazione decisamente più abbordabile. Dalot potrebbe non rientrare nei piani di ten Hag e, di fronte ad un’offerta di circa 15 milioni di euro, sarà con ogni probabilità lasciato andare dal club inglese. Occhi puntati, dunque, anche sul possibile ritorno in Serie A del classe 1999.