Luis Alberto il regalo Scudetto per Pioli: soldi e scambio

Luis Alberto è pronto a dire addio alla Lazio dopo sei stagioni. Pioli lo desidera da tempo e ora il Milan potrebbe accontentarlo

La sconfitta dell’Inter a Bologna vale per il Milan un bel pezzo di Scudetto. Ora il destino è tutto nelle mani dei rossoneri, che nelle ultime quattro giornate di campionato potrebbero anche permettersi il lusso di pareggiarne una considerato il vantaggio negli scontri diretti.

La vittoria dello Scudetto sarebbe un autentico capolavoro di Stefano Pioli, il quale come premio potrebbe ricevere uno dei calciatori che più da tempo desidera. Magari via Investcorp, il fondo del Bahrain a un passo dall’acquisto del Milan. Parliamo di Luis Alberto, trequartista spagnolo che, complice pure un feeling mai davvero scoppiato con Sarri, lascerebbe ben volentieri la Lazio nel prossimo calciomercato estivo.

In scadenza nel 2015, Luis Alberto avrebbe un ruolo da protagonista nel Milan di Stefano Pioli. Proprio lì, sulla trequarti dove Brahim Diaz ha fallito dopo uno straordinario inizio di stagione.

Calciomercato Milan, soldi e Saelemaekers per Luis Alberto

Visto che ha 29 anni e non un mercato così importante, negli ultimi giorni è stato accostato alla Fiorentina oltre che di nuovo alla Juventus, Maldini e Massara potrebbero offrire non più di 20 milioni di euro cash per Luis Alberto. Con l’aggiunta del cartellino di Saelemaekers, finito abbastanza dietro nelle gerarchie dello stesso Pioli. Il presidente biancoceleste Lotito non ama però le contropartite, per lo spagnolo potrebbe volere almeno 30 milioni di euro.