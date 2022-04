Clamoroso asse Inter-Milan: l’attaccante resta a Milano

Tra cessioni e acquisti a parametro zero, si muove il calciomercato tra Inter e Milan. Sul banco potrebbe esserci un clamoroso cambio di casacca

Tra i possibili partenti in casa Milan dopo una stagione deludente potrebbe esserci Ante Rebic. Dopo diverse annate condite di gol, il croato è sceso nelle gerarchie di Pioli, sia per l’esplosione di Leao, che per vari infortuni che ne hanno condizionato la presenza in campo.

Il Milan è molto corto davanti e per questo potrebbe pensare di inserire qualche giocatore, anche esperto, a parametro zero. Sull’altra sponda di Milano, c’è un attaccante pronto a svestire la casacca nerazzurra, ma che ha intenzione di rimanere in Italia.

Cambio di maglia a Milano: Sanchez si propone ai rossoneri

Stiamo parlando di Alexis Sanchez. Il cileno è destinato a salutare l’Inter e si sarebbe proposto proprio al Milan, sia per restare in Italia che per poter giocare ancora un campionato importante. Per lui si sono fatte numerose ipotesi, tra cui Betis e River Plate, ma il suo futuro è ancora incerto.

Un giocatore esperto e di qualità potrebbe far comodo al Milan, ma c’è sicuramente da valutare lo scoglio ingaggio. Se Sanchez decidesse di fare un passo in direzione di Maldini, non è detto che il clamoroso cambio di casacca non si verifichi in estate.