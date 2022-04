La Juventus si prende lo ‘scarto’ dell’Inter: colpo per il dopo Morata

La Juventus punta sul colpo mancato dell’Inter per il dopo Morata: i bianconeri fiutano l’affare

Inter e Juventus da sempre si scontrano sul mercato per obiettivi comuni e anche in questo caso entrambe sono in corsa per contendersi un giovane talento della Bundesliga.

Come riporta ‘The Athletic’, Il Borussia Mönchengladbach è pronto a cedere Marcus Thuram. Il giovane figlio d’arte classe ’97 ha sorpreso molto la scorsa stagione nella massima serie tedesca e ha attirato l’attenzione di molti club anche italiani. L’Inter in estate è stata molto vicina al giovane francese, nativo di Parma ma poi per una sfortunata coincidenza, ha scelto Joaquin Correa, visto l’infortunio di Thuram.

La Juve sceglie Thuram per il dopo Morata

Quest’anno Thuram sembra molto sotto tono, come dimostrano i 3 gol stagionali e il Gladbach ha aperto alla sua cessione per una somma compresa tra i 12 e i 18 milioni di euro. Il contratto dell’attaccante 24enne scade nel 2023 e di recente sembra essersi inserita la Juventus.

La Juventus avrebbe individuato Marcus Thuram come erede di Alvaro Morata per la prossima stagione. Lo spagnolo potrebbe non essere riscattato dai bianconeri e Thuram per caratteristiche piace molto alla dirigenza bianconera. Un possibile affare mancato per l’Inter che potrebbe diventare un colpo per la Juventus.