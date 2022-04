Il Milan trema: arriva l’offerta monstre da 83 milioni

Arriva una clamorosa offerta per il gioiello del Milan. Ora Maldini può pensare ad una dolorosa cessione per finanziare il mercato

Nonostante si parli più del mercato in entrata, il Milan è invischiato anche con le cessioni. Maldini sta già programmando i grandi colpi per la prossima stagione, ma dovrà guardarsi bene dalle sirene estere per i suoi calciatori.

Tra quelli che si sono messi più in mostra quest’anno c’è sicuramente Leao. L’esterno portoghese ha avuto la sua definitiva consacrazione in un’annata che va ben oltre i 9 gol in campionato. Dribbling, strappi continui e la sensazione di essere a tutti gli effetti il go-to-guy del Milan, che dipende quasi in toto dalle sue fiammate.

Il suo rendimento non è passato sotto traccia, tant’è che ha destato l’interesse di alcuni top club. Tra questi, uno si sarebbe già spinto ad un’offerta monstre di 83 milioni di euro.

Maldini vacilla: 83 milioni per Leao

Stando a quanto riporta il ‘Sun’, l’Arsenal sarebbe pronta a fare carte false per avere il talento portoghese. 70 milioni di sterline, che al cambio sarebbero proprio 83 milioni di euro. Una cifra che rimpolperebbe notevolmente le casse del Milan e che genererebbe una plusvalenza importantissima.

Leao, però, è sempre più la stella della squadra e i rossoneri non se ne priveranno così facilmente. Resterà da valutare la volontà del calciatore: le parti stanno già trattando il rinnovo e quest’offerta potrebbe sparigliare le carte in tavola.