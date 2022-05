Colpo Lautaro senza soldi: scambio ‘secco’ con l’Inter

La big gioca al ribasso per Lautaro Martinez e propone uno scambio col centrocampista

L’Inter è sprofondata mettendo a serio repentaglio la conferma del titolo di campioni d’Italia. Adesso deve inseguire il Milan a quattro giornate dalla fine e molto passerà anche dal rendimento dei suoi giocatori migliori.

Uno di questi è certamente Lautaro Martinez che è sempre al centro del calciomercato. Sicuramente uno dei giovani attaccanti già chiacchierati e cercato da diversi club europei. Ormai da tempo sul ‘Toro’ c’è l’occhio vigile del Barcellona ma di recente si è inserito con prepotenza l’Atletico Madrid. Su espressa richiesta del ‘Cholo’ Simeone che vede nel connazionale il potenziale attaccante del futuro per il suo Atletico e sostituto ideale di Luis Suarez, che a fine stagione lascerà il club.

Simeone propone De Paul per Lautaro

Simeone ha intenzione di spingere per Lautaro Martinez, nonostante l’Inter abbia già fatto intendere che non scenderà sotto la richiesta di 80 milioni d euro. L’Atletico, però, non ha la possibilità di investire una cifra del genere, neppure per un giocatore del livello di Lautaro. Simeone intende giocare al ribasso e proporre lo scambio secco con Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino non è entrato nelle grazie del ‘Cholo’ e ad appena una stagione di distanza dal suo trasferimento dall’Udinese, potrebbe far già ritorno in Serie A. L’Inter ha sempre espresso il suo interesse per De Paul ma difficilmente aprirebbe ad uno scambio secco con Lautaro senza un’aggiunta economica.