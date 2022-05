Handanovic e il rinnovo con l’Inter: ecco cosa succede

Dall’addio all’ipotesi rinnovo: ecco cosa sta succedendo, in vista del calciomercato estivo, tra l’Inter e Samir Handanovic

Il momento dell’Inter, umore alla mano, non è dei migliori. La squadra di Simone Inzaghi, dopo un periodo decisamente positivo, è caduta in casa del Bologna in quello che avrebbe potuto rappresentare il match scudetto per la compagine nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi non è più padrona del suo destino e per questo dovrà tornare a vincere, sperando in un passo falso del Milan. Dagli affari di campo ed in attesa di giocarsi la finale di Coppa Italia contro la Juventus, agli affari che riguarderanno la prossima sessione di calciomercato.

Un’estate bollente che riguarderà non solo i possibili innesti e addii, ma anche cruciale per i rinnovi dei big in scadenza. Uno di questi toccherà certamente a Samir Handanovic, 38 anni il prossimo luglio e che rischia di salutare a zero l’Inter al termine dell’attuale stagione. Il futuro dell’ex Udinese è però vicinissimo ad una schiarita: ecco che cosa sta succedendo intorno a Samir Handanovic.

Il piano per Handanovic: svolta ad un passo

L’erroraccio di Radu è alle spalle, l’Inter però non vuole farsi trovare impreparata per l’immediato futuro. E a difendere ancora i pali nerazzurri ci sarà proprio Handanovic. L’ipotesi rinnovo, ventilata ormai da diversi mesi, è vicinissima a concretizzarsi. L’accordo tra il portiere e la dirigenza campione d’Italia prevederebbe un contratto di due anni (un anno con opzione per un’ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2024) con cifre molto diverse da quelle attualmente percepite da Handanovic.

Si passerà dagli attuali 3,2 milioni di euro, più bonus, a 2 milioni netti a cui andranno aggiunti i relativi bonus. Un’accelerata che può quindi riportare serenità, anche in ottica futura, per i pali dell’Inter.

Handanovic parrebbe dunque destinato a rimanere ancora a proteggere la porta interista, fino a 40 anni: la firma del rinnovo si avvicina a grandi passi.